Trident's Tale, le jeu de pirates est sorti sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 22 mai 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Mille millions de mille sabords

Ddéveloppé par le studio indépendant milanais 3DCloud, le jeu Trident's Tale vient de sortir sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Comme son nom ne l'indique pas forcément, il s'agit d'un jeu de pirates. Un jeu d'action en vue extérieure qui va vous envoyer sur les mers ignorées, visiter des îles désertes, explorer des donjons et bien entendu, combattre des ennemis, à savoir des monstres et d'autres pirates, que ce soit sur terre ou sur mer.Avec un brin de surnaturel, vous allez affronter des dangers en compagnie de votre équipage, qu'il faudra recruter, sachant que chacun a ses propres caractéristiques...On vous laisse découvrir ça en vidéo :