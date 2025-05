Fruitbus : le foodtruck vegan débarque le 19 juin

Publié le Jeudi 22 mai 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Tout en smootheur

Fruitbus est un jeu de gestion/simulation familial, non violent, bienveillant, développé par Krillbite Studio et édité par The Iterative Collective. Il est sorti sur PC en fin d'année dernière.Il sortira sur PS5 le 19 juin prochain et est attendu plus tard sur Nintendo Switch et Xbox Series.Dans Fruitbus, vous allez acheter et décorer votre propre Foodtruck, puis partir faire le tour du monde et régaler les clients avec vos recettes à base de fruits et de légumes.Au fil de vos rencontres et de vos pérégrinations, vous découvrirez de nouveaux fruits et légumes et créerez de nouvelles recettes, dans le but de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante.