(TEST) Towerborne (PC, Xbox Series)

Publié le Jeudi 22 mai 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Beffroi pas très chaud

Après s'être fait brillamment connaître avec Banner Saga, Stoic Studio se lance dans un nouveau genre, le Beat'em all. Exit les vikings, on se retrouve dans un monde Fantasy, avec ce qu'il faut de monstres, de quêtes et même la possibilité de découvrir tout ça en coop.Les Beat'em all en scrolling horizontal, ça me connaît. J'ai fait mes armes sur les plus anciens d'entre eux, les plus connus aussi, à une époque où je devais monter sur la pointe des pieds pour atteindre le stick de la borne d'arcade.Alors autant vous dire que ce Towerborne, ça a été un jeu d'enfant. Si, si.