- Warhammer 40,000: Mechanicus II annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 23 mai 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un de plus

Kasedo Games et Bulwark Studios ont annoncé le jeu Warhammer 40,000: Mechanicus II sur PC, PS5 et Xbox Series. Une première bande-annonce a été dévoilée.Elle montre le début du conflit entre l'Adeptus Mechanicus et la dynastie Necron, pour le contrôle d'une planète, Hekateus IV. A travers les souterrains labyrinthiques des tombes Necron ou les cités industrielles de l'Adeptus Mechanicus, vous allez combattre et tenter de découvrir les trésors de ce monde.Le jeu est un jeu tactique au tour par tour qui sortira en fin d'année.Bien entendu, plus d'infos sont à venir au fil des semaines.