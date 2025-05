- Deliver At All Costs est désormais disponible

Publié le Vendredi 23 mai 2025 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Uber Shit

Dans Deliver At All Costs, vous allez jouer un livreur. Mais pas n'importe quel livreur. Un livreur au passé trouble à qui l'on donne les missions les plus dangereuses et les plus importantes... mais pas forcément légales.Nous sommes en 1959, dans une petite ville de banlieue américaine. Vous vous appelez Winston Green.Vos missions : livrer vos cargaisons, quelles qu'elles soient, dans les temps impartis.Dans des environnements très destructibles, vous allez semer le chaos, en essayant de vous mettre le moins possible les habitants à dos, sous peine de voir leur colère se tourner contre vous... sans oublier les forces de l'ordre...Le jeu vient de sortir ur PC, Xbox Series et PS5. Il est développé par le studio suédois Far Out Games et édité par Konami.