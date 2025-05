- Supremacy: Warhammer 40,000 annoncé

Publié le Vendredi 23 mai 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

MMOW ?

Par les créateurs du wargame massiment multijoueur (MMOW ? Comme la vache ?) Supremacy 1914, le jeu Supremacy: Warhammer 40,000 a été annoncé.Il devrait sortir cette année, sur PC. Ce sera, lui aussi, un MMOW. Un Massively Multiplayer Online Wargame. Tactique, domination, pactes de guerres, trahisons seront le lot quotidien des factions en présence, dans le but de prendre le pouvoir sur la planète.Il sera aussi disponible sur iOS et Android. Il est signé Stillfront & Twin Harbour Interactive. On y retrouvera les Space Marines, les Orcs, l'Astra Miltarum et les Space Marines du Chaos.Le jeu est d'ores et déjà en pré-enregistrement sur mobile.