Le remaster de Onimusha 2: Samurai's Destiny est sorti !

Publié le Lundi 26 mai 2025 à 10:15:00 par Inès Pouille

Schling ! Schliing !

Annoncé il y a peu aux côtés de l'énigmatique Onimusha: Way of the Sword à venir, l'emblématique jeu d'action et de survie à la sauce samouraïs de Capcom, Onimusha 2: Samurai's Destiny, ressort le katana aujourd'hui pour faire vibrer une nouvelle génération de joueurs sur Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC (Steam), avec un rendu visuel amélioré et de nouvelles fonctionnalités.



Avec Onimusha 2: Samurai's Destiny, les joueurs vont pouvoir découvrir ou redécouvrir dans une version modernisée, un titre se déroulant dans une version plus sombre du japon féodal où le folklore entre en collision avec la légende des samouraïs dans un récit épique de vengeance !



Best-seller de la saga, Onimusha 2: Samurai's Destiny retrace le parcours palpitant de Jubei Yagyu, un maître du sabre dont le village natal a été décimé par Oda Nobunaga et sa redoutable armée de démons. Doté de pouvoirs Oni à la suite d'une mystérieuse rencontre, Jubei s'engage sur la voie de la vengeance, jurant de vaincre et punir le maléfique Nobunaga.





Onimusha 2 est un jeu d'action/aventure, disponible en édition numérique seulement depuis le 23 mai 2025 sur Nintendo Switch, PS4, et XBox One. Il est sous-titré en plusieurs langues dont le français.