Owlcat Games annonce Warhammer 40,000: Dark Heresy

Publié le Lundi 26 mai 2025 à 10:00:00 par Inès Pouille

C'est reparti comme en 40 ...

Aujourd’hui, lors du showcase Warhammer Skulls, Owlcat Games a dévoilé le nouvel opus issu de l’univers de Warhammer 40,000, en annonçant un tout nouveau RPG tactique intitulé "Warhammer 40,000: Dark Heresy".



Les plans concernant le suivi et la sortie de contenu sur Warhammer 40,000: Rogue Trader ont également été dévoilés : une deuxième extension majeure, Lex Imperialis, arrivera bientôt, tout comme un deuxième Season Pass avec deux DLC narratifs supplémentaires et un pack de customisation.



Incarnez l'acolyte de l’Inquisition dans Warhammer 40,000: Dark Heresy, un second RPG tactique narratif situé dans cet univers iconique. Avec pour toile de fond la Noctis Aeterna et le mystère de l’Étoile Tyran, les joueurs dirigeront un groupe composé de divers compagnons — qu’il s’agisse de loyaux sujets impériaux, comme un garde du monde hostile de Catachan, ou d’infâmes xénos, dont un mercenaire Kroot à l’apparence d’oiseau — dans une lutte désespérée contre l’hérésie et la corruption. Grâce à des enquêtes complexes, un système de combat au tour par tour et des choix lourds de conséquences, Dark Heresy propose une plongée dans l’atmosphère brutale et mystique de l’une des organisations les plus redoutées de l’Imperium. Le jeu développe considérablement les idées introduites dans Rogue Trader et propose des dialogues entièrement doublés.



Warhammer 40,000: Dark Heresy sera disponible sur Windows PC (Steam, GOG, Epic Games Store) et sur consoles (PlayStation 5, Xbox Series X|). Les joueurs peuvent d’ores et déjà ajouter le jeu à leur liste de souhaits et soutenir le processus de développement en achetant un Pack Fondateur sur le site officiel.





Concernant la seconde extension de Rogue Trader, Lex Imperialis, le ton est donné : les joueurs se retrouveront plongés dans la dureté de la loi impériale. Un nouveau scénario de 15 heures nous fait découvrir l’Adeptus Arbites, une faction d’exécuteurs incorruptibles, et un nouveau compagnon — le sinistre et implacable Solomorne Anthar. Avec des familiers de combat tels que des aigles cybernétiques et des cybermastiffs, ce DLC enrichit le gameplay et la narration de Rogue Trader. Il sera disponible pour tous les joueurs dès le 24 juin 2025.





Le deuxième Season Pass de Warhammer 40,000: Rogue Trader comprendra deux nouvelles extensions et un pack de personnalisation de l’apparence. La troisième extension majeure du jeu permettra aux joueurs d’entrer dans un coffre-fort Necron entretenu par l’emblématique Trazyn l’Infini, de défier d’anciens gardiens et de découvrir des reliques liées à l’héritage de Von Valancius. Le quatrième DLC leur permettra d’explorer la Procession des Damnés, un cimetière de vaisseaux surréaliste. Chacun de ces DLC comprendra un nouveau compagnon, de nouvelles quêtes intégrées au scénario principal, de nouvelles mécaniques, et offrira environ 15 heures de jeu.



Les joueurs qui préachètent le nouveau Season Pass dès maintenant recevront un pack d’apparence exclusif. Ce pack comprend de nouvelles coiffures et de nouveaux implants augmétiques qui seront immédiatement disponibles pour personnaliser leur Capitaine.



A noter que durant les soldes Warhammer Skulls, Rogue Trader sera disponible à -50% sur toutes les plateformes.