La Switch accueille The Operator

Publié le Lundi 26 mai 2025 à 10:30:00 par Walid Hamadi

No need to ask

Si vous êtes passés à côté de sa sortie sur PC, peut-être craquerez-vous pour la version Switch de The Operator. Disponible depuis ce week-end au prix de 13,99 €, ce petit jeu est fort prenant et parfaitement adapté à la console portable et aux sessions de jeu courtes si vous n’avez que quelques minutes à tuer.



Pour rappel on parle d’un jeu narratif à base de puzzles qui vous fait incarner un agent du FDI armé de technologies de pointe des années 2000 façon CSI pour résoudre des enquêtes de meurtres ou d’enlèvement, avec en fil rouge la traque du tueur en série HAL. Si vous aimez l’ambiance de bureau à la X-Files et les jeux d’enquêtes et d’analyses, votre prochain achat est tout trouvé.