- Commandos: Origins, le jeu de guerre tactique furtif, s’offre une version physique

Publié le Mardi 27 mai 2025 à 09:30:00 par Julia Bourdin

La guerre dans le salon

Microids, Kalypso et Claymore Games Studio ont annoncé que la version physique de Commandos: Origins est dès à présent disponible pour PlayStation 5 et Xbox One/Series.Cette version offre des bonus exclusifs au jour tels que la bande son originale, un calendrier digital, un modèle 3D à imprimer du Béret vert et 6 skins issus de Commandos 2.Pour rappel, Commandos offre un gameplay tactique furtif en temps réel. A vous de contrôler au mieux vos 6 personnages uniques pour les mener à la victoire. Au total vous aurez plus de 10 missions dans des environnements authentiques de la Seconde Guerre Mondiale à explorer. Chacune offre son lot de stratégies que vous devrez exploiter pour atteindre vos objectifs.Notez également que vous pourrez jouer à 2 en mode coopératif sur le même écran ou en ligne.Amis passionnés d’expériences militaires tactiques, n’hésitez pas à zyeuter Commandos.