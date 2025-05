- Elden Ring sera bien adapté au cinéma

Publié le Lundi 26 mai 2025 à 11:00:00 par Walid Hamadi

Qui jouera le Coprophage ?

C’aurait été une grave erreur de ne pas capitaliser sur la richesse de l’Entre-Terre et de sa mythologie. Bandai Namco, en association avec A24, vient d’annoncer qu’un film Elden Ring est en préparation. Le lore du jeu ayant été en partie écrit par George R. R. Martin (auteur de Game of Thrones), on se doutait que l’ambition de son créateur Hidetakla Miyazaki était de développer son univers au-delà du médium qu’est le jeu vidéo.



Pour réaliser cette adaptation du RPG à succès, l’éditeur fait confiance à Alex Garland qui a déjà prouvé son talent avec Ex Machina, Civil War ou Annihilation. George R.R. Martin sera lui intégré à la co-production aux côtés de Peter Rice, ancien de chez The Walt Disney Company qui produira aussi le prochain 28 Ans Plus Tard.



Si rien n’est précisé quant à l’implication des gens de FromSoftware, on peut déjà estimer que le film Elden Ring part sur de bonnes promesses.