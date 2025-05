- Nice Day For Fishing sort cette semaine

Publié le Mardi 27 mai 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le héros pêcheur

Nice Day For Fishing vous fait découvrir un monde en pixel art dans lequel un puissant sorcier a plongé le monde dans le chaos. Baelin, notre héros pêcheur, va traverser les terres d'Honeywood, les océans, les forêts, participer à des combats de pêche, affronter des poissons, des boss, tenter de récupérer des trésors dans les fonds marins... dans le but de remettre un peu d'ordre et, bien entendu, de sauver le monde.Le jeu est un jeu de pêche, mâtiné de RPG.Vous devrez combattre des poissons à l'aide de sorts magiques...Le jeu sortira le 29 mai, soit dans deux jours. Il est prévu sur PC, PS5 et Nintendo Switch. Il est développé par FusionPlay et édité par Team17.