- Astrumis - Survive Together, un jeu d’horreur sci-fi en coop, est désormais disponible

Publié le Mardi 27 mai 2025 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Quand Alien rencontre We were here

Tyci, un développeur indépendant, est fier d’annoncer que Astrumis - Survive Together, son premier jeu, est désormais disponible sur Steam.S’inspirant de jeux comme Split Fiction et Alien Isolation, Astrumis propose une expérience horrifique multi-joueur tendue. En effet, vous voilà seuls survivants d’une expérience alien ayant mal tourné, libérant une créature qui a massacré tout l’équipage. Si vous voulez retourner à la maison en vie, il vous faudra explorer le vaisseau et en démêler les mystères.A vous de combiner vos efforts pour résoudre des puzzles, réussir des mini-jeux coopératifs et établir des stratégies malgré la menace d’un extraterrestre invisible. L’un des joueurs servira d’opérateur observant les caméras, les plans du vaisseau et la créature, tandis que l’autre devra explorer les couloirs étroits et hacker les différentes machines.Le tout en devant faire avec l’environnement hostile de l’espace : absence de gravité, machines qui partent en vrille, explosions et autres joyeusetés.Moi, cela me fait bien penser aux jeux We Were Here, mais en bien plus horrifiques, et comme je suis très fan de ces deux expériences, je note Astrumis et le garde de côté.