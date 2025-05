- Small Spaces : créez des tous petits appartements

Publié le Mercredi 28 mai 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

La table sur le couvercle des toilettes, c'est une bonne idée, non ?

Small Spaces est un jeu d'agencement d'appartements taille mini. Vous allez jouer les architectes d'intérieur et allez tenter de créer vos propres appartements dans des espaces restreints, pour qu'ils soient le plus cosy, le plus relax, le plus zen, le mieux agencé possibles.Que ce soit un studio à Tokyo ou un loft industriel à New-York, vous devrez trouver les meilleurs meubles pour faire d'un espace brut un cocon douillet.Small Spaces est développé par Niklas Tomkowitz et édité par Pretty Soon. Il vient de sortir en accès anticipé sur Steam , pour moins de 13 €.Si vous vous sentez l'âme d'un décorateur d'intérieur, le jeu est fait pour vous.