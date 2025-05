- Les Schtroumpfs : découvrez le nouveau film d'animation

Publié le Jeudi 29 mai 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de meuf

Lorsque le Grand Schtroumpf est kidnappé par Gargamel et Razamel, les deux sorciers, la Schtroumpfette et son ami le Schtroumpf sans nom partent à l'aventure pour le délivrer.Nos deux héros vont rencontrer de nouveaux amis, comme Mama Poot et ses petits, mais aussi prendre leur courage à deux mains pour sauver le monde des Schtroumpfs.Les Schtroumpfs - Le film est un film d'animation signé Paramount Animation, réalisé par Chris Miller et avec les voix françaises de Jérôme Commandeur (Schtroumpf Sans-Nom), François Damiens (Razamel), Sofia Essaïdi (Schtroumpfette, interprétée par Rihanna dans la version originale), Philippe Katerine (Schtroumpf Coquet), Dorothée (Enjouée, le Grimoire), Virginie Hocq (Moxie), Gérard Hernandez (le Grand Schtroumpf), et la participation de Patricia Kaas (Mama Poot).En v.o., ce sont les voix de Rihanna, James Corden, Nick Offerman, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Alex Winter, Maya Erskine, Billie Lourd, Xolo Maridueña, Kurt Russell et John Goodman.Sortie prévue pour le 16 juillet au cinéma.