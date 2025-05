- Aquapark Tycoon : une dÃ©mo disponible

Publié le Jeudi 29 mai 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Et plouf !

Aquapark Tycoon est, comme son nom l'indique, un jeu dans lequel vous allez construire et administrer un parc d'attraction aquatique, de type Aquaboulevard.Le but sera de construire des piscines, gérer la température de l'eau, la profondeur, la déco, mais aussi créer des toboggans, créer des boutiques, des zones de relaxation, des restaurants, des douches...Vous devrez aussi satisfaire les envies de vos clients, étudier leurs retours, optimiser votre parc, embaucher du personnel qualifié...Prévu pour 2025 sur PC, via Steam , et développé par Boxelware, Aquapark Tycoon sera également jouable en coop. Il propose, dès à présent, une démo gratuite pour pouvoir tester le jeu avant de l'acheter.