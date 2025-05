- Endless Legend 2 : dÃ©couvrez la faction NÃ©crophage

Publié le Vendredi 30 mai 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On va manger des cadavres ? Chouette !

Le Nécrophage se limite à une seule ville qui grandit autour de la Reine, mais pour compenser, les joueurs peuvent développer un réseau de tunnels sur le territoire pour faciliter les déplacements rapides. Il est encore possible de s’emparer des Régions lorsque l'essaim récolte les ressources locales pour les renvoyer à la capitale.

Les Nécrophages constituent une faction agressive poussée par l'instinct et une faim insatiable – ils ont peu recours à la diplomatie, et les factions mineures ne représentent guère plus que de la nourriture supplémentaire pour l'essaim. Les cadavres et les villes détruites de leurs ennemis fournissent encore plus de carburant à l’économie de la faction, et ils excellent dans les tactiques d’essaimage.

Après les Aspects et les Sheredyns, Hooded Horse et Amplitude Studios dévoilent la troisième faction de leur jeu Endless Legend 2.Il s'agit des Nécrophages.Le jeu est attendu en accès anticipé pour cet été. Il sortira sur PC, via Steam Suite d'Endless Legends, il s'agit une nouvelle fois d'un 4X. Il se déroule sur Saiadha, une planète océanique dont les eaux sont en reflux. Et c'est cette composante qu'il faudra prendre en compte pour développer votre civilisation, dans un environnement en constante évolution.Une vidéo a été mise en ligne :