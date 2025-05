PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits de juin

Publié le Vendredi 30 mai 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Pas fifou

NBA 2K25 | PS4, PS5

Alone in the Dark | PS5

Bomb Rush Cyberfunk | PS4, PS5

Destiny 2 : La Forme Finale | PS4, PS5

Comme d'habitude, un nouveau mois approche et Sony offre des jeux aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront votre biblliothèque dès le 30 mai.Voici la liste des jeux..