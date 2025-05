- The Lonesome Guy, un jeu Ã©ditÃ© par Don't Nod

Publié le Vendredi 30 mai 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Une démo et une vidéo

The Lonesome Guy est un action-RPG développé par Tiny Bull Studios et édité par les français de Don't Nod. Le jeu est prévu pour cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series. Une démo est désormais accessible via Steam , pour les joueurs PC.Vous débutez en tant que Ghost, un esprit qui n'a plus aucun souvenir. Il va créer sa Lonesome Guild, composée d'aventuriers, dans le but de débarrasser le monde d'Etere de la corruption qui le ronge, matérialisée, si on peut dire, par une brume maléfique.Dans la démo, vous pourrez recruter deux des six compagnons disponibles : Davinci et Mr. Fox. Chaque personnage a bien entendu sa propre histoire, ses propres compétences...Une nouvelle vidéo a également été publiée.