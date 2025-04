Clash of Clans s'offre un partenariat avec la WWE

Publié le Mercredi 2 avril 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Clash of ring ?

Tiens, ça nous a fait marrer alors on vous livre l'info, brut de décoffrage : Pendant tout le mois d'avril, vous pouvez retrouver des gens en slip dans Clash of Clans.En effet, le jeu mobile a monté un partenariat avec la WWE. Résultat, des catcheurs sont désormais disponibles. Vous retrouverez Cody Rhodes, Rhea Ripley, The Undertaker, Bianca Belair, Rey Mysterio, Kane, Becky Lynch ou Jey Uso. Chacun a un rôlé lié au jeu. Par exemple, Rhea Ripley en tant que Rein des archères, The Undertaker en tant que Grand Gardien, Kane en tant que P.E.K.K.A., Jey Uso en tant que Cylcope...L'événement se concluera par un match de catch sponsorisé par Clash of Clans, WrestleMania 41, au Allegiant Stadium de Las Vegas.Bref, Clash of Clans se met aux couleurs des slips moulants, en cuir, et des baffes dans la gueule.