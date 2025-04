Michelangelo: Stonemason Simulator, un jeu de scultpeur de pierres...

Publié le Jeudi 3 avril 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

J'ai hâte de vous montrer mes compétences d'artiste

Dans notre lignée des jeux façon "n'importe quelle idée à la con peut se transformer en jeu vidéo", voici Michelangelo: Stonemason Simulator.Dans ce jeu, vous allez sculpter des blocs de pierre pour en faire des chefs d'oeuvre. Façon Renaissance.Plus vous sculpterez de statues, plus vous gagnerez d'expérience et de nouvelles compétences. Cinq missions sont prévues pour ce petit jeu indé qui sortira le 20 juin prochain, sur PC, via Steam Vous pourrez même rencontrer la soeur de Leonardo da Vinci, Isabella et... euh... son chat Gnocchi... si, si, je vous assure...Moi, perso, je ne sais que sculpter des bites. Alors pas certain que le jeu apprécie mon génie artistique...