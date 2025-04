Nintendo Switch 2 : le scandale du prix de la console et des jeux

Publié le Jeudi 3 avril 2025 à 10:08:00 par Cedric Gasperini

La grogne monte

Hier, Nintendo a tenu un Nintendo Direct pour présenter plus en détails sa Nintendo Switch 2. Elle devrait être disponible en précommande dès le 8 avril, même si quelques revendeurs semblent ne pas jouer le jeu et prendre les précommandes dès maintenant...Reste que la grogne monte dans le camp des joueurs. Si les fans purs et durs ont déjà sorti la tente pour camper devant les boutiques de revendeurs dès la veille, nombreux sont ceux qui ont été refroidis par les prix annoncés par Nintendo.Le prix d'appel de la console est de 469,99 €.Avec le jeu Mario Kart World, elle sera proposée à 509,99 €.On rappelle que la première Nintendo Switch, sortie en 2017, était proposée au prix de 299 €... Soit une hausse du prix d'appel de 57% environ...Mieux encore : pour avoir une chance (mais rien de sûr) de l'acheter sur le Nintendo Store, il faudra obligatoirement être abonné au Nintendo Online...La caméra sera proposée, elle, au prix de 59,99 €La manette Nintendo Switch 2 Pro Controller sera vendue au prix de 89,99 €.La manette GameCube pour Nintendo Switch sera proposée au prix de 69,99 €.Enfin, les jeux seront proposés entre 80 et 90 €. Le nouveau Mario Kart sera, par exemple, vendu 90 €...Enlevez 10 € si vous achetez les jeux sur le Nintendo eStore.Exorbitant.