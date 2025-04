Xbox Game Pass : les nouveautés d'avril

Publié le Jeudi 3 avril 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Joli mois

Borderlands 3: Ultimate Edition (Cloud, Console, et PC) - le 3 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

All You Need is Help (Console) - le 3 avril - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

Still Wakes the Deep (Xbox Series X|S) - le 3 avril - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

Wargroove 2 (Console) - le 3 avril - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition (Console, et PC) - le 8 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

South of Midnight (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 8 avril – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Commandos: Origins (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 9 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Blue Prince (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 10 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Hunt Showdown 1896 (PC) - le 15 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

The First Descendant

Candy Crush Solitaire

Sea of Thieves

Dead by Daylight : Tokyo Ghoul – Disponible dès maintenant

Sea of Thieves: 2025 Edition – Disponible dès maintenant

Call of Duty: Black Ops 6 – Saison 03 – Disponible dès aujourd’hui

Age of Empires IV: Knights of Cross and Rose – 8 avril

Botany Manor

Coral Island

Harold Halibut

Homestead Arcana

Kona

Orcs Must Die! 3

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Turbo Golf Racing

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate :Mises à jour et contenus additionnels :Ils nous quittent le 15 mars :