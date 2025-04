- Synergy, un city-builder inspiré par Moebius

Publié le Jeudi 3 avril 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ma ville s'appelle Incal

Actuellement en accès anticipé, vendu moins de 25 €, Synergy est un city-builder dont le monde et les graphismes sont inspirés du célèbre auteur/dessinateur Moebius.Il n'y a pas d'ennemi, dans le jeu. Mais vous avez la nécessité de faire prospérer vos ouailles et de veiller à leur santé, à leur bien-être... Vous allez devoir récupérer des ressources, analyser des plantes inconnues et autres matériaux utilisables, tenter de créer une cité en harmonie avec son environnement.Il faudra faire des recherches technologiques, créer de nouveaux bâtiments, tenter de répondre aux besoins de vos citoyens, lancer des expéditions pour découvrir le monde...Le jeu sort en version finale le 16 avril. Il est signé Leikir Studio et édité par Goblinz Publishing. Il sera disponible sur PC, via Steam