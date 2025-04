- Den of Wolves, le FPS de braquage dévoile une nouvelle vidéo

Publié le Jeudi 3 avril 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Petits meurtres entre amis

Den of Wolves est un jeu de braquages en coop, qui se déroule dans la ville fictive de Midway City, époque SF, ambiance Cyberpunk. Vous êtes un groupe de criminels, chargée de récupérer des données, éxécuter des gens, saboter des installations, faire de l'espionnage industriel...Alors que les données sont stockées dans des systèmes biologiques basés sur le cerveau humain, vous voilà armes en mains, dans des environnements qui se transforment en dimensions mentales surréalistes...Le jeu est signé du créateur de Payday, Ulf Andersson, via son nouveau studio, 10Chambers. Un studio composé de vétérans de l'industrie.Sortie en accès anticipé prévue cette année, sans plus de précision. Une nouvelle bande-annonce, de gameplay, a été diffusée.