- Une premiÃ¨re bande-annonce pour Une bataille aprÃ¨s l'autre

Publié le Jeudi 3 avril 2025 à 11:00:00 par Théo Valet

DiCaprio à l'air en forme !

Réalisé par Paul Thomas Anderson (Magnolia, Punch-Drunk Love, There Will Be Blood), "Une bataille après l'autre" est adapté du roman Vinland de Thomas Pynchon. On y suit Bob Ferguson, incarné par Leonardo DiCaprio, un révolutionnaire aussi excentrique que déterminé, prêt à tout pour sauver sa fille des griffes de son ennemi juré.Le synopsis reste assez mystérieux, et mis à part ces quelques lignes, il faudra se contenter des indices laissés dans la bande-annonce, que vous pouvez découvrir juste en dessous.Leonardo DiCaprio sera entouré d’un casting impressionnant, avec Benicio del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, ainsi que Wood Harris et Alana Haim.Le film est attendu pour le 24 septembre prochain, et cette première bande-annonce a déjà su capter mon attention !