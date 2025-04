DRIVE Rally sort le 16 avril

Publié le Vendredi 4 avril 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Hop, graviers

Le jeu #DRIVE Rally sera disponible en version finale le 16 avril prochain. Il est développé par Pixel Perfect Dude. Il pourrait, mais ça reste à confirmer, sortir sur consoles PlayStation et Xbox plus tard.Il s'agit d'un jeu de courses qui s'inspire des classiques des années 90.Le jeu se veut exigeant, même si accessible. Vous pouvez personnaliser les véhicules, en changer des pièces, les repeindre, ajouter des décorations... Il y en aura 22 selon 3 catégories.Quant aux circuits, ils vous enverront en pleine forêt, dans des canyons, en pleine ville... plus de 600km de pistes seront accessibles.Une nouvelle vidéo a été publiée.