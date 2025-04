- Steel Hunters est disponible en accÃ¨s anticipÃ© !

Publié le Jeudi 3 avril 2025 à 11:30:00 par Théo Valet

J'aime me battre

7 Hunters, des méchas dotés de capacités uniques

3 cartes avec des environnements destructibles

Le mode de jeu "Last Stand"

Une progression continue, permettant de conserver l’avancée des joueurs issus de l’accès anticipé et des précédents tests

Un Battle Pass gratuit, offrant différentes récompenses en jouant

Ça fait fort longtemps que je n’ai pas joué à un jeu de méchas en multijoueur où le but est de fracasser ses adversaires avec un énorme arsenal d’armes dévastatrices. Eh bien, Steel Hunters semble être là pour combler ce manque !Le jeu est édité par Wargaming, le studio derrière World of Tanks et World of Warships, un expert en matière de multijoueur compétitif.Steel Hunters est actuellement en accès anticipé, vous pouvez donc tester son mode PvPvE où il faudra remplir des objectifs de match, monter en niveau, acquérir de l’équipement et écraser vos adversaires. Comme souvent, l’objectif de cet accès anticipé est de récolter les retours des joueurs pour affiner le jeu dans son ensemble.Du contenu et de nouvelles fonctionnalités seront ajoutés progressivement, mais pour l’instant, voici ce qui est disponible :Steel Hunters est disponible exclusivement sur PC !