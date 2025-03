- Endless Legend 2 : dÃ©couvrez la faction Sheredyn

Publié le Vendredi 21 mars 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Les Héritiers de Sheredyn sont étrangers au monde de Saiadha. Descendants d'une expédition envoyée par un puissant empire interstellaire, ils sont arrivés il y a des décennies pour explorer la planète océanique et y établir une nouvelle colonie. Mais les chose ne se sont pas passées comme prévu, car ils se sont retrouvés bloqués, assaillis de toutes parts par des tempêtes dévastatrices et des attaques incessantes de Nécrophages. Leur chef charismatique, le commandant Garin, a disparu il y a de nombreuses années et s'est depuis inscrit dans la légende comme le héros perdu qui reviendra un jour pour sauver les Kin de leurs ennemis.



En termes de gameplay, les Héritiers de Sheredyn ont un style de jeu défensif/constructeur. Ils excellent à développer leur territoire grâce à leur puissance industrielle et à le défendre avec de puissantes fortifications et une armée disciplinée. Augmenter leur niveau de «Retranchement » en tant que faction permet de débloquer de puissants bonus et, en cas de besoin, les Élus peuvent être appelés au combat. Ces soldats d'élite interviennent sur le champ de bataille à bord de combinaisons mech de pointe, limitées en nombre, mais dotées d'une puissance brute et de capacités exceptionnelles qui leur permettront d'endiguer la vague.