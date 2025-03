- Wreckfest 2 dÃ©barque en accÃ¨s anticipÃ©

Publié le Vendredi 21 mars 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Destruction derby

Le jeu Wreckfest 2 sortira sur PC, Xbox Series et PS5. Mais c'est uniquement sur PC, via Steam , qu'il vient de sortir en accès anticipé.Développé par Bugbear et édité par THQ Nordic, il s'agit d'un jeu de courses où tous les coups sont permis. Dans des arènes, vous allez affronter - et défoncer - des concurrents, en solo ou en multijouer jusqu'à 23.Le jeu se veut pointilleux sur la physique des véhicules, le plus réaliste possible en termes de destruction automobile et supportera les mods pour que les fans créent leurs propres modifications et ajouts.Bref, de la tôle, de la poussière, de l'huile et du gasoil répandus sur le sol... ne manque plus que l'odeur !