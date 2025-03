- Tile Tales: Pirate, un p'tit jeu pas cher

Publié le Jeudi 20 mars 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Saleté d'île déserte

The Tile Tales Pirates est un petit jeu qui vient de débarquer sur iOS, Android et PC via Steam . Il est attendu dans les prochaines semaines sur Nintendo Switch, Xbox Series et PS5.C'est l'histoire d'un petit pirate qui vient de s'échouer sur une île déserte. Il va affronter des singes, des indigènes, des villageois, des esprits, des géants... le tout au milieu de rivières de lave, d'anciennes ruines, de rituels vaudou. Et avec un ours jovial.Bref, c'est à base d'énigmes et de puzzles, c'est frais, c'est développé par NineZyme OÜ. Il est proposé à moins de 5 €.