- Le Joystick adaptatif Xbox a un p'tit truc en plus

Publié le Jeudi 20 mars 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Déjà, il est dispo

Microsoft vient de sortir son joystick adaptatif. Le prix, très concurrentiel, est de 29,99 €. Conçu en collaboration avec des joueuses et joueurs en situation de handicap, le Joystick adaptatif Xbox est une manette filaire, destinée tout spécialement aux personnes à mobilité réduite.C'est un marché de... 430 millions de joueurs, environ, qui s'offre à Microsoft grâce à ce joystick conçu pour fonctionner sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC sous Windows 11.Le joystick est compatible - en complément - avec la Manette Adaptative Xbox, la Manette sans fil Xbox et la Manette sans fil Xbox Elite Series 2. Et il est paramétrable, sans oublier qu'on peut en changer la tête. Alors qu'avec un handicapé, c'est plus difficile.Uniquement accessible sur le Microsoft Store