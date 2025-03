Xbox Game Pass : les nouveautés de mi-mars

Publié le Mercredi 19 mars 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Y'a des p'tits trucs sympas

33 Immortals (Game Preview) (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 18 mars - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Octopath Traveler II (Xbox Series X|S) - le 19 mars - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

Train Sim World 5 (Consoles) - le 19 mars - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Consoles, et PC) - le 20 mars - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Blizzard Arcade Collection (Console, et PC) - le 25 mars - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard (Inclut cinq grands classiques, dont Blackthorne, The Lost Vikings, The Lost Vikings 2, Rock N Roll Racing et RPM Racing)

Atomfall (Cloud, Consoles, et PC) - le 27 mars - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Batman: Arkham Knight

Monster Sanctuary

Tunic

EA Sports WRC : Pack «Livery & Content »

War Robots: Frontiers – Lancelot Rising

Apex Legends : Breloque d’arme « Gold Voidwalker Injector »

MLB The Show 24 (Cloud et Console)

Lil Gator Game (Cloud, Console et PC)

Hot Wheels Unleashed 2 (Cloud, Console et PC)

Open Roads (Cloud, Console et PC)

Yakuza 0 (Cloud, Console et PC)

Yakuza Kiwami (Cloud, Console et PC)

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console et PC)

Yakuza: Like a Dragon (Cloud, Console et PC)

The Lamplighter’s League (Cloud, Console et PC)

Monster Hunter Rise (Cloud, Console et PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :Game Pass Core :Avantages Xbox Game Pass UltimateIls nous quittent le 31 mars :