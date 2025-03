- Shrouded Aspect sâ€™annonce avec une date de sortie proche

Publié le Mardi 18 mars 2025 à 11:00:00 par Walid Hamadi

Aspect rétro satanas

Le studio indépendant Gilligames annonce Shrouded Aspect. Un RPG à l’ancienne qui repose sur un scénario à multiples embranchements, promettant une grande rejouabilité.



Dans la peau de Betha, le joueur sera plongé dans un monde médiéval celtique mêlé de merveilleux où une étrange maladie annonce le retour de dieux anciens. Despater, le dieu de la mort, sème le chaos et ce sera à vous de l’affronter. Shrouded Aspect vous propose du challenge via les combats tactiques, les choix d’équipements et les recrutements d’alliés qui vous seront proposés.



Ce jeu de rôle à l’ancienne au tour par tour sortira le 1er mai sur Steam et, comme vous pouvez le voir dans ce premier trailer, va vous rappeler les années 2000 quand vous vous émerveilliez grâce à 3 polygones astucieusement associés.