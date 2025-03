- Yooka-Replaylee se rÃ©vÃ¨le

Publié le Mardi 18 mars 2025 à 10:30:00 par Julia Bourdin

2017 ? Déjà ?

Playtonic vient de dévoiler une bande-annonce de gameplay pour le remaster de son jeu de plateformes indé à succès, Yooka-Replaylee. Ils confirment également une sortie cette année sur PC, PS5 et Xbox Series ainsi qu’un partenariat pour la publication avec PM Studios.La bande-annonce dévoile les améliorations graphiques 4K et l’optimisation ainsi qu’un nouveau personnage : Coinelius.Le remaster proposera en plus de ça de nouveaux challenges, une amélioration des contrôles et de la caméra, une nouvelle monnaie en jeu qui pourra être dépensée pour customiser son style de jeu mais aussi son apparence et enfin un nouvel arrangement orchestral pour la bande son du jeu.Ce sera surement une belle occasion de découvrir le jeu pour ceux qui étaient passé à côté ou de le redécouvrir pour les fans.