Nuki lance ses nouvelles serrures connectées

Publié le Lundi 17 mars 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

None shall pass!

Smart Lock Go : pour les clients soucieux du prix ou les propriétaires de locations

saisonnières souhaitant automatiser la gestion des clés

Smart Lock Pro : pour ceux qui recherchent la qualité, le design et une technologie de

pointe

Smart Lock Ultra : la solution compacte avec un cylindre universel fourni, idéale pour ceux

qui doivent remplacer leur cylindre

On avait testé l'ancienne génération, et vous pouvez retrouver ce test ici , Nuki vient de lancer ses nouvelles serrures connectées.Pour éviter les clefs, les clefs perdues, les clefs au fond du sac, les gamins qui les oublient, mais aussi savoir qui est entré, à quelle heure, comment, de quoi, où, pourquoi et dans quel état j'erre, ces serrures permettent non seulement de s'affranchir de tout ça, mais aussi renforcer la sécurité de la porte. Idéal notamment quand on a une location saisonnière et que l'on est trop loin pour gérer les clefs des locataires...Trois modèles sont disponibles :Les Nuki Smart Locks Go (149 €), Pro (269 €) et Ultra, incluant le cylindre universel (349 €), sont disponibles dans la boutique en ligne Nuki