Silent Hill f annoncé par Konami

Publié le Lundi 17 mars 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

f comme fuck ?

Konami relance la saga Silent Hill avec un nouvel opus intitulé Silent Hill f. Il aura pour cadre le Japon des années 1960. On y suivra Shimizu Hinako, une adolescente qui vit dans la petite bourgade isolée d'Ebisugaoka.Lorsqu'un épais brouillard s'abat sur la ville, il transforme les lieux en désolation. Les bâtiments semblent abandonnés. Hinako se retrouve seule, alors qu'une mance rôde dans le brouillard... Elle va devoir choisir, dixit le communiqué de presse, entre beauté et folie. Entre nous, je choisirais beauté... mais bon...Le jeu est signé Ryukishi07, à qui l'on doit déjà Higurashi When They Cry et Umineko When They Cry. C'est l'illustratrice Kera qui se chargera des bébêtes.Bref, un renouveau pour la saga, qui plonge dans l'horreur psychologique.