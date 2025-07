- Atuel est disponible sur Steam

Publié le Mardi 1 juillet 2025 à 11:15:00 par Timothée Chagot

L'Argentine

Atuel, développé par Matajuegos, est un documentaire surréaliste sorti précédemment sur itch.io.Dans ce jeu, le joueur explorera des paysages sortant tout droit d'un rêve inspirer par la topographie et la nature de la vallée de la rivière Atuel en Argentine.Le joueur se transformera en animaux et en éléments faisant partie de la faune de L'Atuel.La narration parle du passé, présent et futur de l'Atuel, racontant une relation intime entre les habitant et la terre sur laquelle ils vivent et les effets du réchauffement climatique.Atuel est disponible gratuitement sur Steam et mobile.