The Midnight Walkers: Un nouveau trailer

Publié le Mardi 1 juillet 2025 à 10:15:00 par Clementine

Et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer

Combattez, fouillez, fabriquez et survivez face à des zombies implacables et à des survivants dangereux. Tous les soirs, à minuit, sortez de votre repaire et partez en mission pour casser du zombie et récolter des objets qui vous serviront soit à améliorer votre équipement ou à être vendu.est un jeu de tir et de survie zombie hardcore à la première personne. Dans ce jeu, vous devrez explorer le méga complexe Liberty Grand Center et y survivre tout en récupérant des objets.Fabriquez des armes, des armures et des consommables, ou échangez des objets avec d’autres joueurs via le "marché clandestin du dark web" pour obtenir un équipement encore plus puissant. Si lors de votre nuit vous arrivez à ramener votre butin à votre base, vous pourrez l'utiliser comme bon vous semble,. Mais si vous perdez la vie face aux zombies, autres survivants ou gazs mortels, vous perdez tout. Le jeu peut se jouer en solo ou en mode trio pour une meilleure efficacité. Communiquez bien et prévoyez vos trajets à l'avance pour être le plus efficace possible et revenir tous ensemble en vie.est développé et édité par Oneway Ticket Studio. Le jeu sera lancé en accès anticipé sur PC via Steam vers fin 2025 et arrivera sur consoles en 2026.