TAMAGOTCHI PLAZA - Une sortie le 27 juin

Publié le Lundi 30 juin 2025 à 12:00:00 par Clementine

Mon tamagotchi est mort

Aidez le prince Tamahiko à préparer Tamahiko-ville en vue du grand festival ! Pour celà, ouvrez des boutiques, améliorez les pour ramener des habitants et faites en sorte qu'ils soient heureux dans cette super méga trop chouette ville de Tamahiko-ville.Tamagotchi Plaza est un jeu de gestion super coloré appartenant à la série Tamagotchi Connection: Corner Shop. Vous retrouverez dans votre ville différents bâtiments à débloquer et à améliorer comme un dentiste, un ophtalmologue et bien d'autres. Complétez les mini-jeux et ramenez des habitants. Prenez en soin en allant les voir dans la ville pour les aider et améliorer les lieux publiques pour leur fournir un super espace de vie. Rencontrez plus de 100 tamagotchis différents et ajoutez les dans vos contacts.Tamagotchi Plaza est un jeu développé et édité par Bandai Namco Entertainment et est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 depuis le 27 Juin 2025.