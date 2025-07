Publié le Lundi 30 juin 2025 à 11:45:00 par Timothée Chagot

A en perdre la tête

Zombies Overloaded, développé par Brainium Games, est un shooter style arcade en vue du dessus, qui met les joueurs dans des endroits restreints avec des vagues de revenants arrivant dans toutes les directions. Armé avec des armes qui apparaissent aléatoirement, des reflex, compétences et un peu de chance, le joueur devra se battre pour survivre devant des centaines de zombies, avec des boss de plus en plus fort a chaque nouvelle vague.Les niveaux "Overloaded" auront des combats de boss uniques comme des géants ou des membres du S.W.A.T. (mort bien sûr) qui deviennent de plus en plus grosse au fil des vagues. Les joueurs devront s'adapter rapidement en combinant des tactiques et des mouvements rapides.Pour un peu plus de challenge, le mode "Pacifique" enlève complètement les armes, forçant le joueur à survivre avec son agilité et une bonne utilisation des power-up. Des cosmétiques et un classement mondial permettront aux joueurs de montrer qui ils sont vraiment.Zombies Overloaded est disponible sur PC, PS5, PS4, XBOX series, XBOX one et Switch.