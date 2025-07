The Necromancer's Tale - Une sortie pour le 17 Juillet 2025

Publié le Lundi 30 juin 2025 à 11:00:00 par Clementine

Venez jouer avec les morts !

Incarnez un noble au 18ème siècle, en quête de connaissances, de vengeance, de pouvoir...et attiré par les sombres arts nécromantiques. Récoltez des sortilèges, déchiffrez les, invoquez les démons et les morts pour accomplir votre quête. Mais attention à ne pas vous faire démasquer par les habitants de cet univers. Quel sera votre sort ? Deviendrez-vous un sauveur ? Un tyrant ? Vous ferez vous pendre par les habitants ? Sombrerez-vous dans la folie ? Votre destin est entre vos mains....The Necromancer's Tale est un jeu principalement narratif, à choix multiples et en vu isométrique. Dans cet univers prenant place dans un royaume fantastique, près de Venise et de la mer Adriatique en 1733, vous devrez prendre vos propres décisions pour évoluer dans le jeu. Parlez à plus de 180 PNJ, découvrez leurs histoires et gagnez leur confiance pour mener à bien vos projets. Participez à des bals pour rencontrer les plus hauts de ce monde ou parcourez les rues pour convaincre le peuple. Utilisez la ruse dans de nombreux dialogues ou bien la force dans des combats en tour par tour pour vous faire respecter. Mais attention à bien garder les pieds sur terre car tant de popuvoir pour une seule personne pourrait rapidement vous mener à la folie....et les conséquences qui vont avec.The Necromancer's Tale est un jeu développé et édité par Psychic Software. une sortie sur PC a été annoncée sur Steam pour le 17 Juillet 2025 mais une sortie sur consoles sera annoncée à une date prochaine. Une démo est déjà disponible. Attention cependant, le jeu ne sera pas encore traduit en français lors de sa sortie.