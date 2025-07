- Bubble Bobble Sugar Dungeons, le retour de la saga phare

Publié le Lundi 30 juin 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ça va chier des bulles

Nouvel épisode de la série Bubble Bobble, ce jeu est signé Taito Corp et sera édité par Arc System Works. Il est attendu sur PC, Nintendo Switch et PS5.Il sortira le 27 novembre 2025.Bubble Bobble Sugar Dungeons permet de retrouver Bub, le dragon cracheur de bulles, dans une nouvelle aventure. Il va parcourir des donjons, qui se transforment à chaque nouvelle exploration, de manière alétoire.Bub devra capturer ses ennemis avec des bulles et les faire éclater ensuite.Au fil de son exploration, Bub pourra faire évoluter ses compétences et récupérer de nouveaux objets.Le tout dans un univers rempli de gâteaux, de bonbons, de donuts, de fruits...Bref, un p'tit jeu familial qui présage du meilleur.