Double Dragon Revive - Bientôt sur la Switch

Publié le Lundi 30 juin 2025 à 11:30:00 par Clementine

Tapez plus fort pour gagner !

Revenez dans le passé avec la license Double Dragon Revive remise au goût du jour ! Allez secourir votre amie d'enfance kidnappé par le gang des Shadow's Warrior, celui qui fait régner la terreur dans la ville entière. Incarnez l'un des quatres personnages jouables et affrontez les membres du gang du plus petit marlfrat jusqu'au au du panier. Mais attention, vos ennemis sont tout aussi redoutables que vous. Peut-être aurez vous besoin de l'aide d'un ami lors de votre quête ?Double Dragon Revive est un remake du jeu d'arcade d'origine. Il s'agit principalement d'un jeu d'action et de combat même si certains niveaux vous demanderont un peu de réflexion et d'adresse. Dans ce jeu, vous devrez parcourir les niveaux et les nettoyer de tout ennemi pour avancer. Utilisez vos poings ou bien les différentes armes trouvables dans le jeux pour réduir à néant vos adversaire. Soyez réactifs car ceux-ci ont également des combos et attaques dévastatrices qu'il vous faudra bloquer au bon moment. Bien sûr, si vous vous sentez en difficulté, vous pouvez toujours demander l'aide d'un ami, que ce soit en ligne ou bien en local. Une fois le mode "histoire" complété, il vous sera toujours possible d'accomplir différentes missions afin de mettre à l'épreuve vos compétences.Double Dragon Revive est développé par YUKE’S et édité par Arc System Works. Le jeu sera disponible le 23 octobre 2025 sur Nintendo Switch, en plus des consoles PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam et Epic Games. Précommandable au prix de 34,99€, le jeu sera aussi disponible dans une version limité incluant le jeu complet, 3 cartes de personnages et des tenues additionnelles. une version DELUXE au prix de 49,99€ sera aussi disponible incluant le jeu complet, 3 cartes de personnages, des tenues additionnelles, un OST digitale, un artbook digital, un steelbook, un artbook en version physique et un poster.