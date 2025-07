Prison Boss Prohibition sort le 10 juillet

Publié le Mardi 1 juillet 2025 à 10:30:00 par Timothée Chagot

Des poulet et l'alcool

Prison Boss Prohibition, développé par TREBUCHET, apporte l'artisanat et la simulation de Prison Boss VR directement dans les rues de New Yolk City. Le maire a commencé une vague de bannissement ce qui rend le marché noir florissant. Dans ce jeu en réalité virtuel, il faudra rouler des cigarettes, faire de la bière et amasser des montagnes d'argents.Cependant, la police rôde, il ne faut pas se faire prendre. Les joueurs peuvent travailler en solo, ou jouer en coopération en local. En coopération locale, il sera possible de faire son chez-soi le nouvel atelier, grâce à la réalité augmentée.Le jeu sera disponible le 10 juillet sur Quest et SteamVR.