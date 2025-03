Petit Island : le jeu d'exploration tout mignon est sorti en boîte

Publié le Lundi 17 mars 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Mignon et poétique

Mignon, tendre et destiné à un très large public, Petit Island est sorti en novembre dernier sur sur PC, sur Steam et Epic Games Store, ainsi que sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series.Il est désormais disponible aussi en boîte, sur consoles, donc sur Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch.Dans Petit Island, vous allez explorer une île pour découvrir les souvenirs de votre grand-père, avant qu'ils ne disparaissent. Vous allez fouiller, prendre des photos, trouver des trésors, rencontrer des gens... Le tout dans un monde ouvert, où vous pouvez aller où bon vous semble.Le jeu est développé par XeloGames et édité par SOEDESCO.