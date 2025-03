- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X pour le 10 juin

Publié le Vendredi 14 mars 2025 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Renouveau

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X sera lancée le 10 juin prochain, via une mise à jour gratuite. Elle sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.Il s'agit, plus qu'une mise à jour, d'une véritable évolution pour le jeu.Un nouveau mode 6v6 baptisé Dual Front sera lancé. Les joueurs devront sécuriser 3 secteurs ennemis tout en défendant le leur, sur une nouvelle carte, District.35 opérateurs différents, avec chacun leur équipement, leurs forces et faiblesses, seront disponibles, notamment pour ce nouveau mode.Les anciennes cartes seront retravaillées, notamment graphiquement, avec de nouveaux éclairages, ombres, textures 4K. Les cartes Clubhouse, Chalet, Banque et Café seront améliorées et il y aura un ajout de trois cartes modernisées supplémentaires à chaque saison.Ajoutez de nouveaux éléments de gameplay, des objets destructibles, une refonte de la propagation du son...