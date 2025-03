- Warhammer 40,000: Space Marine 3, le développement a débuté

Publié le Vendredi 14 mars 2025 à 12:10:00 par Cedric Gasperini

Désolé, Côme

Y'a des infos qui font plaisir. Et y'en a même qui font plus plaisir que d'autres. Focus Entertainment Publishing, Games Workshop et Saber Interactive ont annoncé le début du développement de Warhammer 40,000: Space Marine 3.Après le succès du premier opus et surtout celui du deuxième, dont notre test peut être retrouvé ici , voilà une bonne nouvelle pour tous les fans.Sauf pour Côme, gros fans de la saga et qui a testé dans nos colonnes le dernier opus, puisque je lui ai annoncé, hier, que je testerai le prochain.Les développeurs annoncent un jeu plus violent, plus sanglant, plus brutal et spectaculaire.John Bert, Directeur Général Délégué de Focus Entertainment Publishing, a d'ailleurs déclaré que : « Nous avons été honorés de l’extraordinaire réaction des fans au lancement de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Nous allons continuer de soutenir le jeu avec des contenus passionnants et des mises à jour régulières pour les prochaines années. Nous sommes heureux aujourd’hui d’annoncer que l’aventure se poursuivra avec Space Marine 3. Les joueurs peuvent s'attendre à une campagne immersive, un mode multijoueur et des innovations qui redéfiniront les standards du jeu d'action à la troisième personne. Conçu en étroite collaboration avec Games Workshop, Warhammer 40,000: Space Marine 3 élèvera le genre vers de nouveaux sommets en introduisant des batailles de grande envergure et encore plus spectaculaires ».Bref, ça va chier.Pas de date de sortie pour le moment.