Rogue Waters est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 14 mars 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Pirates !

Rogue Waters vous entraîne sur les mers des Caraïbes, dans un monde de piraterie où sévit une terrible malédiction. Vicitme de cette malédiction, vous allez devoir recruter des pirates pour en faire de terribles combattants et commander au Kraken pour vous libérer.Vous devrez affronter d'autres pirates, mais aussi des navires de combat de nations colonisatrices. Au menu, des batailles navales avant d'aborder directement les vaisseaux de ses ennemis dans des combats au tour par tour.Sorti en septembre dernier sur PC, puis il y a un mois sur PS5 et Xbox Series, le jeu Rogue Waters est désormais disponible sur Nintendo Switch.Il s'agit d'un roguelike tactique avec des combats au tour par tour développé par le studio indépendant Ice Code Games et édité par Tripwire Interactive.