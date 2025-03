Permafrost : découvrez le scénario multijoueur de ce jeu de survie

Publié le Vendredi 14 mars 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Vivement le printemps

Permafrost sortira en 2025 sur PC, via Steam . D'ailleurs, si vous voulez d'ores et déjà mettre les mains sur le jeu, une démo y est disponible. Notez qu'il est attendu pour cet été. Pour un jeu qui se passe dans la neige, c'est icongru.Parce que Permafrost est un jeu de survie qui vous plonge dans le froid, la neige et le glace, avec son petit lot de tempêtes. Après une catastrophe majeure, l'humanité a quasiment disparu. La lune est à l'origine de nouveaux phénomènes météo qui ont plongé la Terre dans une nouvelle ère glacière.Pour survivre, les joueurs devront chasser des animaux, poser des pièges, construire des abris et recycler des machines pour fabriquer des outils qui s'avèreront totalement vitaux.Le jeu sera jouable en multijoueur. Une nouvelle vidéo présentant les bienfaits de la coopération a été mise en ligne.